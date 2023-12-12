Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları

Sosyal medyada gittiği ülkelerle ilgili paylaşımlar yapmasıyla tanınan Türk gezgin Ceren Yılmaz, Etiyopya’da şoka uğradı.

Etiyopya’ya ilk geldiği gün başkent Addis Ababa’da bir otele yerleşen Ceren Yılmaz tacizin sadece market alışverişi için dışarı çıktığı anda yaşandığını söylerken taciz dehşeti Yılmaz’ın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kollarında çok sayıda yara izi olduğu görülen bir Etiyopyalının Ceren Yılmaz’a yaklaştığı ve taciz ettiği görüldü. Yılmaz’ın kendisinden uzaklaşmasını istemesinin arından taciz eden şahsın şiddet uyguladığı görüldü.

Ceren Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şanslı olduğunu ve o anda oradan geçmekte olan Alman uyruklu bir kişinin yardım ettiğini söyledi.

Ceren Yılmaz açıklamalarında şunları kaydetti:

Sadece kadın değil aynı şekilde erkek gezginler için dünyanın en tehlikeli olan ülkelerinden bir tanesi olan Etiyopya’da ilk günüm maalesef tacizle sonuçlandı. Şanslıydım ki oradan geçmekte olan alman uyruklu bir kişi yardımıma koştu ve 20’ye yakın Etiyopya uyruklu erkek olanı sadece izledi. Addis ababada vakit geçirmek gibi bir niyetim yoktu daha önceden de tehlikeli olduğu ile ilgili uyarılmıştım. Sadece bir günüm vardı ve bir gün içerisinde markete gidip ihtiyaçlarımı karşılayıp otele geri dönmekti planım. Fakat market alışverişimi bile yapamadan bir çok tatsız durum yaşadım işin acı veren tarafı bu durumu yaşamamdan çok bu durumu şikayet edebilecek bir merci bir muhatap bulamamak hiçbir polisin ilgilenmemesiydi. Buradaki insanların çoğu vergi ödemiyor hatta kimlikleri bile yok illegalin ortasında kurulmuş bir düzen de yaşıyorlar. Elinizdeki telefon ya da herhangi dijital bir aletiniz onlar için sizin canınızdan daha değerli. Onların gözlerine baktığınızda bu acımasızlığı görebiliyorsunuz. Sevgili gezgin kardeşlerim yolunuz Etiyopya’ya düşmesin özellikle kadınsanız düşerse de mutlaka bir lokal rehberiniz yanınızda olsun Sağlıcakla kalın.