Türk kadın girişimci cilt bakımında “erişilebilir lüks” dönemini başlattı

Pandemiyle birlikte bireysel farkındalığın artması, kişisel bakım sektörünün durmaksızın büyümesinin önünü açıyor. Her gün yeni formülasyonlarla yeni ürünler çıkarken özellikle cilt bakım ürünlerine talepler yoğunlaşıyor. Güzellik endüstrisinde %42’lik bir pazar payına sahip olan cilt bakımı sektörünün, 2024 sonuna kadar 115,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tüketiciler ise cilt bakımında cildin kalitesini ve sağlığını iyileştiren temiz içerikli ürünlerin arayışına girerken kadın girişimci Başak Özen Yağcı, Mia Klinika markası ile cilt bakımı sektörüne erişilebilir lüks anlayışını getirerek yeni bir döneme kapı aralıyor.

Başlangıç noktalarının tıpkı globaldeki gibi Türkiye’de de uygun fiyatlı ama cilt üzerinde olumlu etki yaratan ürünleri erişebilir kılmak olduğunu söyleyen Mia Klinika Kurucusu Başak Özen Yağcı, şu açıklamayı yaptı: “3 yıl önceki kuruluşumuzdan bu yana, kendimizi hep tüketicilerin yerine koyduk. Müşteri memnuniyetini önceliklendirdik. Başarımızın temelinde de bu anlayış yer alıyor. Şu an doğal, zararlı kimyasallar içermeyen 19 farklı çeşit cilt bakım ürünümüzü her yaş grubundan tüketicilere sunuyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri herkes için erişilebilir kılıyoruz.”

“ÜRÜNLERIMIZ, YURT DIŞINDA DERMATOLOJIK TESTLERDEN GEÇIRILIYOR”

Ürünleriyle fark edilir cilt performansı sağladıklarını aktaran marka sahibi Başak Özen Yağcı, üretim sürecine ilişkin, “Serum, krem, tonik, yıkama jelleri gibi geniş bir yelpazeye sahip ürünlerimizin her biri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. Ayrıca Polonya’daki özel laboratuvarlarda dermatolojik testlerden geçiriliyor. Böylece ürünlerimizle kullanıcılarımızın sağlığını da garanti altına aldığımızı kanıtlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“2024 YAZ SEZONUNA INOVATIF ÜRÜNLERIMIZLE MERHABA DIYECEĞIZ”

“Bir kadın girişimci olarak, işin ehli ve uluslararası tecrübelere sahip bir üretim ve iş geliştirme ekibi kurarak kısa sürede hızlı bir ivme yakaladım. Tüm ürünlerimizin ambalajından formülasyonuna ve müşterilerimize kargolanmasına kadar her aşamasıyla eşim Ali Yağcı ile birlikte ilgilendik. Bu özverimizin farkında olan tüketicilerin güvenini kazanarak ürünlerimize şans vermesini sağladık. Şu an kullanıcılarımız ürünlerimize hem kendi internet sitemizden hem de perakende tarafında Rossmann, Watsons ve Gratis mağazalarından ulaşabiliyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Özellikle yaz sezonu yaklaşırken cildin güneş ışınlarından etkilenme olasılığı daha da yükseliyor. Biz de 2024 yaz sezonunda yeni, inovatif ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Temiz içerik ve güçlü formüllerle geliştirdiğimiz ürünlerimizle kaliteli cilt bakımını herkes için erişilebilir kılıyoruz. Koku, zararlı kimyasal ve paraben barındırmayan ürünlerimiz, tüm cilt tiplerine uygun olmasının yanı sıra yanı sıra üretim aşamasında da hayvanlar üzerinde deney yapılmıyor. Gelecek dönemde de müşterilerimizin güvenli malzemelerle güçlü sonuçlara ulaşmaları için çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz.”