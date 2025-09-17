Türk kadının bavul içindeki cesedi Almanya'yı karıştırdı! Ödül konuldu

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Filderstadt kentinde, temmuz ayından bu yana kayıp olarak arandığı belirtilen 40 yaşındaki Türk vatandaşı Gülşah’ın cansız bedeni bavul içinde bulundu.

Reutlingen Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Filderstadt’ın Bonlanden semtinde, bir yaya köprüsünün altında bulunan bir bavul, bölgede çalışan inşaat işçileri tarafından fark edildi. Bavulu açtıklarında bir kadın cesediyle karşılaşan işçiler, polis ekiplerini ihbarda bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından bulunan cesedin, 21 Temmuz’dan bu yana kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Türk kadın Gülşah’a ait olduğu belirlendi.

Olay, televizyonda ünlü suç programında ele alınacak

En son 21 Temmuz’da Stuttgart’ta görüldüğü, ailesi tarafından kayıp olarak bildirildiği belirtilen kadının, kaybolmadan önce bir süre sokakta yaşadığını ve ardından ailesinin yanına döndüğünü, bir çocuk annesi olduğunu açıklandı.

Alman polisi, olayla ilgili fail ya da faillerin yakalanabilmesi için 44 kişilik özel bir ekip “Soko Trolley” kurdu, ancak henüz fail bulunamadı. Polis, olayla ilgili bilgisi olanların ihbarda bulunmasını istedi. Savcılık, olaya ilişkin kesin bilgi veren kişiye 1.000 avro ödül verileceğini duyurdu. İhbarların yapılması için telefon numaraları paylaşıldı.

Öte yandan, olay, Almanya’nın ZDF kanalında yayınlanan ünlü suç programı "Aktenzeichen XY... Ungelöst"te 17 Eylül Çarşamba günü ekranlara taşınacak.