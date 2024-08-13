Türk Kara Sularına getirdiler bırakıp kaçtılar. Yunanlılara suçüstü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk Kara Sularına getirdiler bırakıp kaçtılar. Yunanlılara suçüstü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İHA'ları yine Yunan sahil güvenlik botlarını suçüstü yakaladı. İki Yunan botu Türk Kara Sularına girip, kaçak göçmenleri yanlarında getirdikleri botlara bindirip, kaçtılar. O anları İHA'ları saniye saniye görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun kaçak göçmenleri 2 adet can salına bindirerek, Türk Kara Sularına bıraktığı anların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerin ilkinde,süratli bir şekilde gelen Yunan botu, bottakı kaçak göçmenleri denize indirdikleri kaçak göçmenleri can salına bindirdikleri saniye saniye tespit edildi. O anlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İHA'larınca görüntülendi.

İkinci olayda da Yunan botu kaçak göçmenleri can salına bindirip, ölüme terk ettikleri anlar yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İHA'larınca tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve şu bilgiler verildi.

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı”

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