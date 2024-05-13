Türk kızı Everest'in tepesinde suya girdi

Kaynak: İHA
Türk kızı Everest'in tepesinde suya girdi
Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, 6400 metre yükseklikteki Everest’in tepesinde 3 derecelik suda 5 dakika kalarak bir dünya rekoruna daha imza attı

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, soğuk su şampiyonluklarına bir yenisi daha ekledi.

Kayadelen, 25 gün süren yolculukla -20 derecelik 6400 metre yükseklikteki Everest’in tepesine çıkarak, 3 derecelik suda 5 dakika kaldı. Kayadelen, bu performansıyla, bir dünya rekoruna daha imza atarak Türk bayrağını Everest'in tepesinde dalgalandırdı.

"BEDENİN BİTTİĞİ YERDE KALBİMLE MÜCADELE ETTİM"

Zaferinin ardından konuşan Deniz Kayadelen "Bedenin bittiği yerde kalbimle mücadele ettim. Bu etkinlikte Türkiye’yi ve Avrupa’yı temsil eden tek kişi olarak kulübüm Ataspor Kulübü'ne ve tüm Türkiye’ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum" açıklamasında bulundu.

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"ONUNLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Bakırköy Ataspor Kulübü Yöneticisi Tuğba Sezen, "Deniz Kayadelen denizlerden sonra dağları da aşarak Türk bayrağını dünyanın tepesinde dalgalandırdı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır" ifadelerini kullandı.

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DENİZ KAYADELEN KİMDİR?

Deniz Kayadelen, Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelmiş, 11 yaşında Türkiye'ye yerleştikten sonra yüzmeye Yeşilyurt Spor Kulübü'nde başlamıştır.

Spor hayatına Bakırköy Ataspor Kulübü'nde devam eden Kayadelen, iş dünyasının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok ödülü olan rekortmen dünya şampiyonu bir yüzücüdür.

İlk defa Buz Dünya Şampiyonası'nda Türk kadınını temsil edip 3 altın, 2 gümüş madalya ile ülkemizi gururlandıran Kayadelen, Robben Adası'ndan Cape Town'a kadar büyük beyaz köpekbalıklarının istila ettiği 12 derecelik aşırı soğuk suda yüzdü ve bayrak ekibiyle birlikte İngiliz ve Kuzey kanallarını geçmiştir.

Kayadelen, Türkiye'de kendi yaş kategorisinde 200 metre kelebek ve 1500 metre serbest rekortmeni olmuş, 5 kilometre ve 10 kilometre açık su yarışlarında dünyada ilk ona girme başarısı göstermiştir.

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