Türk Komando Birliğini acil olarak çağırdılar. NATO harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kosova'ya Komando Birliği gönderiyor. Askerler hareket etti, Kosova'ya öncü birliğin yarın ulaşması bekleniyor.

Türk Komando Birliğini acil olarak çağırdılar. NATO harekete geçti

Kosova'da Sırpların Zveçan'ın Arnavut Belediye Başkanını tanımamasının ardından başlayan gerginlik had safhaya çıktı. NATO alarma geçti, Türkiye'den asker istedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO görevi kapsamında Kosova'ya komando birliği gönderileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye; BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Bu bağlamda ülkemiz, ortak tarihî ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmekte; son günlerde dost ve kardeş Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır.

KOSOVA'DA NE OLMUŞTU

Kosova'nın Zveçan bölgesinde yaşayan Sırplar, yeni seçilen Belediye Başkanını tanımamalarının ardından başlayan protestolar, çatışmaya dönüşünce NATO olaya müdahale etmişti. Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR birlikleri arasında dün çıkan arbedede yaralanan askerlerden 11'inin İtalyan, 19'unun Macar olduğu bildirildi. Dün yaralı asker sayısı 25 olarak açıklanmıştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından gerginlik had safhaya çıkınca NATO üye ülkelerden asker talep etti. Asker gönderme kararı alan Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

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