Türk Lirası pul oldu. Gürcü işçiler bile ülkeye adım atmıyor

Editör: Sami Gürel

Çay toplama mevsiminin gelmesi ile birlikte Karadeniz’deki çay üreticilerinin yoğun mesaisi başladı. TL’deki durdurulamaz değer kaybı çay bahçesinde çalışan Gürcü işçileri dahi vurdu.

Artvin’de yaşayan çay üreticisi Yaşar Topal, Gürcü işçilerin kazandıkları paranın kendi ülkelerinde değerli olmadığını, komik olduğunu, ‘’Eskiden Gürcü’ye yüz lira verdiğimizde, kendi memleketine gidip 120 Lari alıyordu. Şu an gittiği zaman 10 Lari gibi komik bir rakam alıyor. O yüzden, Gürcü vatandaş buraya çay toplamaya girmedi.’’ sözleri ile açıkladı. Topal, bu durumun çay üreticilerine sıkıntı çıkardığını da belirtti.

TL/LARİ/DOLAR

Güncel kur fiyatlarını incelediğimizde

1 ABD Doları: 23,62 TL

1 ABD Doları: 2,60 LARİ

1 LARİ: 9,07 TL