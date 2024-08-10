Türk maden devi iflasın pençesinde. 15 yıldır sektördeydi

Ekonomik kriz şirketleri de vurmaya devam ediyor. Bursa'da 15 yıldır faaliyet gösteren gösteren Ses-taş Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konkordato ilan ederek iflastan önceki son aşamaya geldiğini duyurdu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden Ses-taş Madencilik konkordato talep etti. 15 yıllık şirketin mali durumu inceleyen mahkeme firmaya 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdı.

Kondordato ilan eden 15 yıllık şirkette çalışan onlarca kişiyi işsiz kalma korkusu sardı. İşçilerin samimi oldukları yöneticilerden iflas durumunu öğrenmeye çalıştığı açıklandı.