Türk markalı zeytinyağının satışı Avrupa'da yasaklandı. Cam şişelerde ihraç edilmişti

Düzenleme: Kaynak: Artı33
Türk markalı zeytinyağının satışı Avrupa'da yasaklandı. Cam şişelerde ihraç edilmişti

Türk markalı ve Fransa’da satılan KAVAK markalı zeytin yağı, kanserojen madde tespitinin ardından acilen raflardan toplatıldı. Avrupa’da satışı durdurulan üründe yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulundu

Fransa’da satılan KAVAK markalı 1 litrelik zeytin prinası yağı, yapılan denetimlerde halk sağlığı için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle geri çağrıldı. Fransa Gıda Güvenliği Kurumu’nun analizleri, üründe polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğunu ortaya koydu.

Bu, Avrupa Birliği’nin 2 mg/kg’lik yasal sınırının yaklaşık altı katı. Uzun süreli maruziyetin kanser riskini artırdığı bilinen PAH nedeniyle ürün, “tehlikeli” kategorisine alındı. KAVAK markalı yağ, “Hayat Kaynağı” ve “Özel Bir Kalite” sloganlarıyla cam şişelerde Fransa genelinde satılıyordu.

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Geri çağrılan ürünün detayları şöyle: GTIN 8011845300554, Lot No L.24208 1A, son tüketim tarihi 26/01/2026, satış dönemi 05.12.2024-20.05.2025. Yetkililer, tüketicilere ürünü kullanmamalarını, satın aldıkları yere iade ederek ücret iadesi talep etmelerini önerdi.

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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ürünün Türkiye’den ihraç edilmediğini, İtalya menşeli olduğunu açıkladı. GTIN sorgulaması da bu bilgiyi doğruladı. Birlik, Türkiye’den ihraç edilen zeytinyağlarının sıkı denetimlerden geçtiğini ve uluslararası standartlara uygun olduğunu vurguladı.

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Olay, Türkiye zeytinyağı sektöründe yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu tür durumların markaların güvenilirliğini zedeleyebileceğini, ancak Türkiye’nin zeytinyağı kalitesinin dünya çapında tescilli olduğunu belirtiyor.

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Fransa’daki tüketiciler ise benzer ürünlerde daha sıkı denetim talep ediyor. KAVAK markası, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililer, tüketicilerin sağlığını koruma önceliğiyle hareket edildiğini ifade etti.

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