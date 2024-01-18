Türk Metal Sendikası nedir? Türk Metal Sendikası ne iş yapar?

Türk Metal Sendikası, Türkiye'nin önemli sanayi sektörlerinde, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, demir çelik ve yan sanayide, emekçilerin haklarını korumak ve geliştirmek adına etkili bir sendikal mücadele yürütüyor. Endüstri ilişkilerinde sergilediği olumlu yaklaşımıyla, Türkiye'nin sanayi sektörünün bugünkü konumda olmasında önemli bir rol üstleniyor.

TÜRK METAL SENDİKASI NEDİR?

Türk Metal, metal emekçilerine adil bir iş barışı ve üretken bir Türkiye için mücadele veriyor. İş güvencesi sağlamak, sağlıklı çalışma koşullarını temin etmek, emekçilerin ücret ve sosyal haklarını artırmak, sendikanın temel görevleri arasında yer alıyor.

"Sosyal Sendikacılık" anlayışı çerçevesinde hareket eden Türk Metal, üyelerine ve ailelerine çeşitli sosyal imkanlar sunuyor. Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenen Kadın İşçiler Büyük Kurultayları, sendikal hareket içinde bir geleneğe dönüşmüş durumda. Ayrıca düzenlenen Aile Kurultayları ve Türkiye genelindeki tesisleriyle üyelerinin sosyal hayatına katkı sağlıyor.

Çocukların eğitimine önem veren Türk Metal, Metal Çocuk Arkadaş Kulübü'nü kurarak üye çocuklarını dünya çocuklarıyla tanıştıran bir projeye imza atmıştır. Üniversite öğrenimine devam eden üye çocuklarına burs ve yurt imkanları sunarak eğitimlerine destek oluyor.

Eğitim konusunda da etkin bir rol oynayan sendika, üyelerinin eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenliyor. 1990'lı yıllarda başlatılan eğitim seferberliği kapsamında, Türk Metal, işçi ve işveren sendikalarını bir araya getiren ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ödüle layık görülen Ortak Eğitim Projesi ile yüz binlerce üyesine eğitim imkanı sağlamıştır.

Türk Metal Sendikası, uluslararası dayanışmaya da büyük önem veriyor. Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nun kurucu sendikası olan Türk Metal, IndustriAll Küresel ve IndustriAll Avrupa Sendikalarının üyesi konumunda bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa-Akdeniz Daimi Konferansı'nın düzenleyicilerinden biri olarak, sendikalar arasında işbirliğini güçlendirmeye devam etmektedir.

Türk Metal Sendikası, imzaladığı toplu iş sözleşmeleri ile üyelerinin hak ve çıkarlarını koruma konusunda büyük başarılar elde etmiş ve Türkiye'nin endüstri ilişkileri sistemi içinde örnek teşkil eden bir konuma gelmiştir. Türk Metal ailesi, emeğe hak ettiği değeri kazandırmak adına kararlı bir duruş sergileyerek, sanayi sektöründeki emekçilerin yanında olmaya devam etmektedir.