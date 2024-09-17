Türk milletine 'ahmak' diyen Zekeriya'ya tepki yağıyor. Özür dile lan!

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı skandal açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Yapıcıoğlu, 12 Eylül'de katıldığı bir TV programında Anayasa'nın 4. maddesini hedef alarak mevcut anayasanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı, yönetim şekli, başkentini tarif eden ilk 3 maddesinin değiştirilmesinin “teklif edilemeyeceğini düzenleyen 4. maddenin değiştirilmesini" istemişti.

"AHMAĞA ANLATIR GİBİ TEK TEK SÖYLEDİM"

Yapıcıoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk milletine yaptığı bu ağır hakaret toplumun bütün kesimlerinin tepkisini çekti. Özellikle sosyal medyada Yapıcıoğlu'na karşı ağır ifadelerle dolu mesajlar atıldı. Ayrıca siyaset dünyasından medyaya, sivil toplum örgütlerinden sanat dünyasına kadar sert mesajlar yayınlandı. İşte onlardan birkaçı:

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL:

Benim HÜDA-PAR’a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop, mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler… Hele hele Tayyip Bey’in sağ kolunda HÜDA-PAR, öbür kolunda Devlet Bahçeli var. Sen bu HÜDA-PAR’a ne diyorsun Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber?

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU:

Terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı. Malazgirt'te adamın elini kaldırırsanız o da gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar. Cumhuriyet’le, Türk’le, Türklükle ve Atatürk'le sorunlu terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖKÇE GÖKÇEN:

Birileri çıkmış, 'dördüncü madde değişmeli' diyor. 'Ahmağa anlatır gibi anlattım' diyor. Cumhuriyeti, laikliği, hukuk devletini güvence altına alan maddeler bunlar. Bunlar bayrağı, başkenti belirleyen maddeler. Halkın sorunlarının üstü örtülsün, Erdoğan’a yeni bir yol açılsın diye kurmak istedikleri masanın dört ayağından üçü eksik. Anayasanın ilk üç maddesi eksik. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmadan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmadan, değiştirilemez maddelere dokunma cüreti gösterilirken yeni bir anayasa konuşulamaz. Domuz bağcılara, kadın katillerine Bilal’e anlatır gibi anlatıyoruz: ilk dört maddeye dokunulacak hiçbir masada yokuz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR:

Seviyesiz herif, madem zoruna gidiyordu ilk dört madde, niye geldin yemin ettin ve milletvekili oldun? Ama burada suçlu o değil. Bunun gibi insanlar tarihte çok oldu. Cumhuriyetle, laiklikle, tarihiyle üniter yapıyla sorunu olanlar. Asıl sorun, O kirli yapıyı Hizbullah’ın uzantılarını meclise getirip Ahlat’ta elini kaldıran Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu halk çok yakında sizlere hesap soracak. Hizbullah’ın hesabını soracak. Gaffar’ının hesabını soracak. Cumhuriyeti tartışmaya açan, üniter yapıyı tartışmaya açan, Misak-ı Milli sınırlarını tartışmaya açan bu adamla iş tuttuğunuz için halk size sandıkta hesap soracak.

İSTANBUL BARO BAŞKAN ADAYI ALİ GÜRBÜZ:

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleriyle oynamak kimsenin haddine değildir. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve böyle kalacaktır. Bu maddeleri değiştirmek ya da tartışmaya açmak isteyen herkes, Atatürk'ün mirasına, Türkiye'nin birliğine ve bağımsızlığına düşmandır. Cumhuriyetimizin değerlerini değiştirmeyi kimse aklından bile geçiremez. Bu vatan, kanla yazılmış bir destanın sonucunda kurulmuştur ve onu yıkmaya çalışanlara asla geçit verilmeyecektir! Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan asla ayrılmayacağız. Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacak.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SEVDA ERDAN KILIÇ:

Şark kurnazına bak sen! Anayasa’nın 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile sorunu olmayanın 4’üncü madde ile zaten sorunu olmaz. Anayasa'nın ilk 3 maddesi, bu ülkenin harcıdır. Kimse Cumhuriyetimizin temel taşlarını yerinden oynatamaz! Hele ki bir Hizbullahçı artığı istedi diye bu millet değerlerinden vazgeçmez! Bu milletten; Atatürk’ü ve Cumhuriyeti silemezsiniz. Hodri meydan!

SÖZCÜ YAZARI DENİZ ZEYREK:

Bu terbiyesiz adam hepimize ahmak diyor. Ahmak sensin Zekeriya Yapıcıoğlu Cesareti olan varsa gelsin çıksın anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceğim desin. Senin gerçek niyetini anlamayan ahmaktır MHP ve Bahçeli buna nasıl izin veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DANIŞMANI YİĞİT BULUT:

Büyük Türk milleti var olduğu sürece Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışma konusu olamaz! Anayasamızdan 'Türklük' kavramı çıkarılamaz!

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR:

Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir.

SANATÇI MUSTAFA SANDAL:

Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok!

GAZETECİ ECE ÜNER:

Bir şey dikkatimi çekti de… Biz Narin’e ne olduğunu anlamaya çalışırken, öbür tarafta HÜDA PAR’ın liderinin her akşam bir televizyonda Anayasa’nın 4. maddesinin değişmesi gerektiğini anlatması. Siz tam olarak neyin peşindesiniz acaba?