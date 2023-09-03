Türk milletini bu duruma sokanlar utansın

Sapanca’da dondurma almak için bir dükkana giren kadın, önünde sırada bekleyen turistin hesap öderken cebindeki Türk Lirasını çıkarıp “kağıt mendil” muamalesi yaparak dondurmacıya fırlattığını iddia etti.

“CEBİNDEKİ PARALARI ÇIKARIYOR 100 200 300 SAYIYOR VE ATIYOR.”

Vatandaş paylaştığı video da yaşadıklarını, “Sapanca’da dondurma alıcam. Benden önceki adam aldı fiyatı ne dedi. Dondurmacı 300 lira dedi. Cebindeki paraları çıkarıyor 100 200 300 sayıyor ve atıyor. Çok terbiyesizceydi” sözleriyle ifade etti.

“PARAMIZ DEĞERSİZ OLABİLİR AMA BUNU YAPMAYA HAKKINIZ YOK”

Aynı olayın Pierre Loti’de de başına geldiğini iddia eden vatandaş,

“Pierre Loti’de de aynı şeyi gördüm. Çay bahçesinde oturan turistin hesabı 425 lira tuttu. Adam aynı şekilde how much? Diyor. O adam da cebindeki 100 lükleri çıkarıp Türk Lirasını kağıt mendil gibi kullanarak fırlatıyor. Tamam paramız değersiz olabilir ama bunu yapmaya hakkınız yok. Karşınızdaki insanı da aşağılıyorsunuz tamamen terbiyesizlik” diyerek turistlerin davrandığı muameleye karşı tepki gösterdi.