Türk milli takım marşında siyahinin işi ne?

Şarkıcı Sefo’nun Türk Milli Takımı için çıkardığı şarkı eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor. Şarkının sözleri kimi kesimler tarafından beğenilmezken, şarkının klibinde ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Çekilen klipte şarkıcı Sefo’nun arkasında Türk Milli Takımı taraftarı olarak yer alan bir kişinin siyahi olduğu görülüyor.

“TÜRK MİLLİ TAKIM MARŞINDA ZENCİNİN İŞİ NE?”

Sosyal medya kullanıcıları, milli takım marşında siyahi bir kişinin oynatılmasına büyük tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Türk milli takım marşında zencinin işi ne?” diyerek tepki gösterirken, bazı kesim ise bu durumu "Türkiye’ye yapılmış bir operasyon" olarak değerlendirdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının videonun altına yaptığı bazı yorumlar,