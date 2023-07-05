Türk Milli Takımı'nda gençlerin önünü kesen iki ismi Gökhan İnler açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Adana Demirspor'dan ayrılan yıldız futbolcu Gökhan İnler, A Milli Takıma davet edilmeyişiyle ilgili çarpıcı sözler söyledi.

İsmi Beşiktaş'la anılan tecrübeli futbolcu Ümit Milli Takıma alındığı zamanda başından geçenleri anlattı.

Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler, milli takımı seçme sürecinde Türkiye'den kendisine teklif gelmediğini, Ümit Milli Takım'a çağrılmasına rağmen, o dönemde Reha Kapsal ve Tolunay Kafkas'ın bir daha kendisini çağırmadığını yıllar sonra açıkladı.

Zamanın İsviçre teknik direktörü Köbi Kuhn'dan bahseden İnler, Kuh'un kendisine inandığını ve 2008 Avrupa Şampiyonası için kendisini İsviçre Milli Takımı'na kazandırmak istediğini de sözlerine ekledi.

İnler son olarak "Oynadık, yani ben de geldim buraya ama benim yüzüme bakmadınız" açıklamasıyla Milli Takım'daki yapıyı gözler önüne serdi.