Türk mitolojinin gizemli kelimesi. Denizlerin Tanrısı olarak biliniyor

Ak Ata, Türk mitolojisinde Denizlerin Tanrısı olarak tanınır. Ak Ata’nın özellikleri nelerdir?

Türk mitolojinin gizemli kelimesi. Denizlerin Tanrısı olarak biliniyor

Akdeniz’de yaşadığı söylenilen Ak Ata Türk mitolojisinde Denizlerin Tanrısı olarak bilinir.

Ak Ata, Tatar, Altay, Yakut ve mitolojilerinde de Denizlerin Tanrısıdır.

Ak Ata, Ağ Ata, Ürüng Ede, Şura (Sura, Sor) Ede olarak da tabir edilir.

Moğollar Ak Ata’yı Sagan (Sagağan, Saj) Ecege olarak anarlar.

ÖZELLİKLERİ

Demir Yaylı olarak betimlenen Ak Atalar Demir Yay gücünü simgeler.

Ak Atalar balık kılığına girebilir ve Tanrısal kapsayıcılığı sembolize eder.

İnanışa göre, kısır kadınlar mağaralarda duvarlardan damlayan suları içtiklerinde ve nisan yağmurlarını bir kapta biriktirip içtiklerinde çocuk sahibi olurlar.

Mitolojilere göre, sulardaki varlıklar yaşlanmazlar, hastalanmaz ve çirkinleşmezler.

Moğollarda pek çok Tanrıya sıfat olarak Sagan (Sagağan) yâni beyaz sıfatı verilmesi bu Tanrı ile bağlantılıdır. Sura, Çuvaşçada beyaz demektir. Çeçen ve İnguş dillerinde ise Sura sözcüğü Süt anlamına gelir.

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