Türk mitolojisinde Adsız ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde Adsız'ın ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Türk mitolojisinde Adsız ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde adı koyulmamış çocuğa verilen isimdir.

İsim çouklara Adsız denildiğine tabirdir.

Türk geleneğine göre, çocuk büyüyene kadar önemli bir iş yapmadıysa isim verilmiyor. Eğer kahramanlık gibi bir olay yaşandığında Ulu biri ya da Ozan tarafından o kişiye isim veriliyor.

Türk mitolojisinde Adsız olmak eksiklik sayılır ve bu nedenle de bu kelime olumsuz anlam içerir.

Sümerlere göre, Su Tanrısı Enki her şet bir ad vermiş ve yaratılış başlıyor.

Adsız ayrıca kötülük Tanraıçası anlamına da geliyor.

Adsız, Adı olmayan demektir ve at sözcüğüyle de ilişkilidir.

İlgili Haberler
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası
Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
TFF'den UEFA'ya flaş başvuru Spor
TFF'den UEFA'ya flaş başvuru
Tümer Metin'in perde isyanı. Ana evi jet sosyeteye benzemez Magazin
Tümer Metin'in perde isyanı. Ana evi jet sosyeteye benzemez
İstanbulspor Yunan transferini baklava ile duyurdu Spor
İstanbulspor Yunan transferini baklava ile duyurdu
Maviye Sürgün 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Maviye Sürgün 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?
Rüyada minder görmek ne anlama geliyor? Rüyada minder görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada minder görmek ne anlama geliyor? Rüyada minder görmek ne demek?
İşgücü piyasasında 'centilmenlik' anlaşmalarının savunmaları başladı Ekonomi
İşgücü piyasasında 'centilmenlik' anlaşmalarının savunmaları başladı
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası Tarih - Mitoloji
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası