Türk mitolojisinde Adsız ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde adı koyulmamış çocuğa verilen isimdir.

İsim çouklara Adsız denildiğine tabirdir.

Türk geleneğine göre, çocuk büyüyene kadar önemli bir iş yapmadıysa isim verilmiyor. Eğer kahramanlık gibi bir olay yaşandığında Ulu biri ya da Ozan tarafından o kişiye isim veriliyor.

Türk mitolojisinde Adsız olmak eksiklik sayılır ve bu nedenle de bu kelime olumsuz anlam içerir.

Sümerlere göre, Su Tanrısı Enki her şet bir ad vermiş ve yaratılış başlıyor.

Adsız ayrıca kötülük Tanraıçası anlamına da geliyor.

Adsız, Adı olmayan demektir ve at sözcüğüyle de ilişkilidir.