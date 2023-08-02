Türk mitolojisinde Alıgan ne anlama geliyor?

Alıgan Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde Güney Tanrısı deniyor.

Türk mitolojisinde Alıgan ne anlama geliyor?

Moğollarda 99 Güney Tanrısının 1 başı olan Alıgan, Algan Han olarak da bilinir.

Alıgan’ın Alığ Han ile de bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Etimoloji olarak Al kökünden türeyen Alıgan, almak ve körlük anlamlarını içeriyor.

Özellikle Moğol ve Buryat mitolojisinde yönlere göre gökteki tanrıların sayısı ve başlarında bulunan tanrılar şöyle:

Alıgan Han – 99 güney tanrısının başında bulunur. (Temsilcisi Usan Han'dır.)

Sargay Han – 88 orta (merkez) tanrısının başında bulunur.

Sogto Han – 77 kuzey tanrısının başında bulunur. (Temsilcisi Tatay Han'dır.)

Atay Han – 44 doğu tanrısının başında bulunur. (Bu tanrıların anaları Mayas Hatun'dur.)

Hürmüz Han – 55 batı tanrısının başında bulunur. (Bu tanrıların anaları Manzan Hatun'dur.)

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