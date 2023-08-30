Türk mitolojisinde aşkın ve güzelliğin simgesi nedir?

Ayzıt, Türk mitolojisinde güzellik tanrıçasıdır. İşte detaylar…

Türk mitolojisinde aşkın ve güzelliğin simgesi nedir?

Türk ve Altay mitolojilerinde Güzellik Tanrıçası anlamında gelen Ayzıt’a Ayığsıt Hanım da denir.

Aşkın ve güzelliğin simgesi olarak bilinen Ayzıt, Ongunu kuğudur. Kuğular bu nedenle kutsal sayılır ve dokunulmaz.

Ayığsıt gümüş tüylü bir kısrak biçimine bürünebilir ve gökten yeryüzüne bu şekilde iner.

Ormanlarda dolaşmayı seven Ayzıtlar, çocukları ve hayvan yavrularını korur, insanlara sevgi ilham eder.

Sarayının kapısında ellerinde gümüş bakraçlar ve gümüş kamçılar bulunan yasakçıları (bekçileri) vardır.

Bu yasakçılar kötü insanları içeriye almazlar. Ayzıt’ın kızları vardır. Onlar da kuğu kılığına bürünebilirler.

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