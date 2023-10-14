Türk mitolojisinde bekçi tanrısı

Cedey, Türk ve Altay mitolojilerinde Bekçi Tanrısıdır. Cedey, Şedey Han olarak da bilinir.

Altın Dağ’ın koruyucusu olarak bilinen Cedey’in yedi köpeği olduğuna inanılır. Köpekleriyle birlikte Altın Dağ’a giden yolu koruduklarına inanılan Cedeyler Kaya Kapısı adlı yer altı geçidinin başında durmaktadır.

Bu kapı büyük bir denizin ötesindedir. Zincirlerle bağlanmış yedi azgın köpeği Ak Denizin ötesinde kıyamet gününü beklemektedir. Bazen yeryüzünde kötülüklere neden olduğu söylenir.

Şamanla Erlik Han arasında arabuluculuk yaptığı da söylenir.

Çad/Çay kökü Çayan/Çadan akrep ile bağlantılı olduğuna inanılır.