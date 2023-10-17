Türk mitolojisinde Cemre

İlk bahar başlangıcında önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışının türk mitolojisindeki yeri…

Türk mitolojisinde Cemre

Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına geliyor. Mina Vadisi'nde Arafattan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre, İmere veya Emire adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir.

Dolayısıyla Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır.

İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifâde eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

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