Türk mitolojisinde dağ tanrıçası kimdir?

Türk mitolojisinde dağ tanrıçasına Cembil denir. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde dağ tanrıçası kimdir?

Cembil Türk mitolojisinde dağ tanrıçası anlamına gelir. Cembil, Çenbil ce Cenbil olarak adlandırılır.

Köroğlu destanındaki Çenlibel/Çamlıbel yer adıyla yakından ilgilidir. Köroğlu’nu koruyan bu Dağ Tanrıçası zaman içerisinde bir yer adına dönüşmüştür.

Cembil bazen de Köroğlunun annesinin adı olarak çıkar karşımıza doğrudan. Bir başka bakış açısıyla, ters mantık yürütülerek onu var eden yerlere geçen zaman içerisinde kişilik verip annesi hâline getirilmesi olarak da ele alınabilir. Daha sonra başı sıkıştığında bu dağlara sığınmıştır.

Dumanla kaplanmak, güneşin doğduğu yer gibi anlamları vardır. Çın/Çin sözcüğü hakikat anlamına gelir.

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