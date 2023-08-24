Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir?

Müzisyenlerin, şairlerin, âşıkların, ozanların atasına Türk mitolojisinde Aydın Ata denir.

İnsanların rüyâlarına girip şairlik ve ozanlık yeteneği verir.

Rüyâsına girdiği kişiler onu aydınlık bir ışık huzmesi içinde görürler. Kutsal ışık (nur) şeklindeki bu aydınlık suyu ve saflığı simgeler.

Aydın Ata’ların sıradışı güçleri vardır. Âşık Aydın'ın mezarı, günümüzde bile ziyaretgâh olarak saygı görür.

İnanışa göre o, mezarı üstünde yatanların rüyâlarına girip âşıklık, şairlik ve bahşılık gücü verir. Köroğlu Destanı'nın Türkmen versiyonunda da yer alan Âşık Aydın , "Neceb Oğlan" adlı halk öyküsünde çırağına hayır duası edip, ona sihirli güçler bahşeder.