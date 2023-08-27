Türk mitolojisinde Gökyüzü Tanrısı kimdir?

Türk mitolojisinde Ayığ Han aynı zamanda Ayıh Handır. İlk insanı Ayıh Han’ın yarattığına inanılır.

Dünyayı idare eden bir yaratıcı olarak düşünülüyor. İnsanlara yeteneklerini ve becerilerini Ayıh Han’ın verdiği öne sürülür.

Efsanalere göre, Ayıh Han, ilham kaynağıdır ve yiğitleri ölümden kurtarır, ölen kahramanlara yeniden can verir.

Ayıh Han, Ürün olarak tasvir edilir ve kendisine beyaz at verilir. Göğün 13. katında oturduğuna inanılan Ayıh Han İnsanların ısınması için Güneş’i yaratmış.

Ürüng Ay Toyon ile aynı kişilik olduğu da söylenir.