Türk mitolojisinde yaşam tanrısı ve tanrıçası

Alahçın Türk mitolojisinde yaşam tanrıçası demektir. İşte detaylar…

Türk mitolojisinde yaşam tanrısı ve tanrıçası

Türk mitolojisinde yaşam tanrıçası olarak bilinen Alahçın, Alahçın Hanım veya Alahçın Hatun olarak anılır.

Yaşam tanrıçası Alahçın, yeryüzünü ve doğayı korur. İnsanlar hayavanlara zarar verdiğinde Alahçın büyük üzüntü duyar.

Alahçın aydınlık bir yüzde ve beyaz saçlara sahiptir.

Aan Alahçın Hatun Yakutlarda orta dünyanın görüntüsü sayılan ruhtur. Ruhların en büyüğü en görkemlisi sayılır.

Alahçın, Ulukayın ağacında oturur ve yeşil alanlarda gezer. Yaşam tanrıçasının bir oğlu ve bir kızı vardır.

Çocuklarının adları ise Ereke ve Cereke’dir.

Oğulları ve kızları da bitki Tanrısı ve Tanrıçası olarak yeryüzünü korurlar.

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