Türk mitolojisinde Yıldırım Tanrısı

Türk mitolojisinde Yıldırım Tanrısına Çakay denir.

Türk mitolojisinde Yıldırım Tanrısı

Çakkay veya Şakkay olarak da bilinen Yıldırım tanrısına Çakay denmektedir.

Yıldırım Tanrısı’nın şimşek ve yıldırımlar da çaktırdığı biliniyor. İnanışa göre de yıldırım düşen ağaçtan bir parça alınıp saklanırsa eve kötü ruhların girmesi engellenir.

Yıldırımın düştüğü yer, artık Çakay Han’a aittir ve orayı kimse mülk edinmez. Moğollar şimşek ve yıldırım’dan korkarken Türkler bundan sevinç duyarlar.

Moğol tarihinde yıldırım ve kapalı gökyüzü nedeniyle yarım kalan veya kaybedilen savaşlar olduğu söylenir. Türkler yıldırım düşünce at sürüp göğe ok atarak bu sevinçlerini gösterirler. Yıldırım baharda Yenigün’ün (Yeniyıl’ın) haberscisi demektir.

Çakılgan HanTürk, Moğol ve Altay mitolojisinde Şimşek Tanrısı'dır. Çakay Han ile benzer özellikler taşır.

İlgili Haberler
Türk mitolojisinde kayıp cini ne demek?
Türk mitolojisinde Ceren
Türk ve Altay mitolojisinde çocuk tanrısı
Türk mitolojisinde kutlu oyun
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi Spor
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi
Kıbrıs’ta deprem Gündem
Kıbrıs’ta deprem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı Dünya
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti Gündem
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi Spor
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?" Magazin
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?"