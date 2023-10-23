Türk mitolojisinde Yıldırım Tanrısı

Çakkay veya Şakkay olarak da bilinen Yıldırım tanrısına Çakay denmektedir.

Yıldırım Tanrısı’nın şimşek ve yıldırımlar da çaktırdığı biliniyor. İnanışa göre de yıldırım düşen ağaçtan bir parça alınıp saklanırsa eve kötü ruhların girmesi engellenir.

Yıldırımın düştüğü yer, artık Çakay Han’a aittir ve orayı kimse mülk edinmez. Moğollar şimşek ve yıldırım’dan korkarken Türkler bundan sevinç duyarlar.

Moğol tarihinde yıldırım ve kapalı gökyüzü nedeniyle yarım kalan veya kaybedilen savaşlar olduğu söylenir. Türkler yıldırım düşünce at sürüp göğe ok atarak bu sevinçlerini gösterirler. Yıldırım baharda Yenigün’ün (Yeniyıl’ın) haberscisi demektir.

Çakılgan HanTürk, Moğol ve Altay mitolojisinde Şimşek Tanrısı'dır. Çakay Han ile benzer özellikler taşır.