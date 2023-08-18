Türk mitolojisine kutlu hayvan hangi hayvan?

At, Türk, Moğol ve Altay halk kültüründe halk inancında ve mitolojilerinde kutlu hayvandır. Atın, Yunt veya Yabu ya da Yılkı olarak söylendiği diller de vardır.

Moğollar ata, Adu veya Mor derler. Türk kültüründe at Türklerde çok büyük önemi bulunan bir canlıdır.

Efsâne ve masallarda sahipleriyle birlikte silkinip daz (kel) bir ata dönüşen atlar bulunur. Böylece bir anda güçleri artar. Konuşabilen, uçabilen atlar vardır masallarda.

En bilinen ve dikkat çekici atlar şunlardır.

1. Şubar: Alpamış Han’ın atıdır.

2. Akkula: Manas Han’ın atıdır.

3. Burul: Koblandı Han’ın atının adıdır.

4. Çalkuyruk: Töştük Han’ın atıdır.

5. Akbut: Ural Han’ın atının adıdır. Atın rüzgârdan yaratıldığına inanılır.

Türklerde at ile ilgili yüzlerce kelime vardır. Argumak, Yabu, Kulan, Tarpan gibi yabâni türleri vardır.

Aygır: Erkek At,

Kısrak: Dişi At demektir.