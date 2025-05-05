Türk mobilya devi bugün satışa çıktı. FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı

Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Bellona, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale usulüyle satışa sunuldu. 1995’te Kayseri’de kurulan ve Boydak Holding bünyesinde büyüyen Bellona, 350 bin metrekarelik üretim alanında 2.500’den fazla çalışanıyla sektörde lider konumda. 123 ülkeye ihracat yapan marka, modern üretim teknikleri ve çevre dostu yaklaşımıyla tanınıyor.

Bellona’nın tüm paylarının devri için düzenlenen ihale, bugün saat 16.30’da teklif alımıyla sona erecek. Yarın İstanbul Esentepe’deki TMSF merkezinde saat 10.00’da yapılacak açık artırmayla yeni sahibi belli olacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 350 milyon lira teminat yatırması gerekiyor. 13 Nisan’da Resmi Gazete’de duyurulan satış, yerli ve yabancı yatırımcıların radarında.

EL KONULDU

Bellona, kaliteli ürünleri, yenilikçi tasarımları ve geniş bayi ağıyla mobilya sektöründe fark yaratıyor. Müşteri memnuniyetine odaklanan marka, estetik ve fonksiyonelliği birleştiren ürünleriyle yaşam alanlarını dönüştürüyor. 117 bin metrekare açık, 233 bin metrekare kapalı alandaki tesisleriyle üretim kapasitesi, alıcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunuyor.

Bellona, FETÖ iltisakı nedeniyle kayyum atanan ve Hazine’ye devredilen Boydak Holding’in amiral gemisi markalarından biri. TMSF, holdingin diğer devi İstikbal Mobilya’yı da yakın zamanda ihaleyle satmayı planlıyor. Her iki marka, yıllardır sektöre yön veren isimler olarak biliniyor.

İSTİKBAL DE SATILACAK

Bellona, FETÖ bağlantısı nedeniyle 2016’da kayyuma devredilmiş, yöneticileri hapis cezası almıştı.

Bellona’nın satışı, mobilya sektöründe rekabeti artırabilir. Uzmanlar, markanın güçlü altyapısı ve ihracat hacminin yeni sahibine avantaj sağlayacağını öngörüyor. İhale, sektördeki dengeleri değiştirebilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.

TMSF’nin İstikbal Mobilya’yı da satışa çıkarması bekleniyor. Bellona ve İstikbal’in el değiştirmesi, Türkiye mobilya sektöründe yeni bir sayfa açabilir. Yatırımcılar, bu dev markaların potansiyeline odaklanmış durumda.