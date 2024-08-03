Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otonom otobüsler ABD trafiğinde

ADASTEC, Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK teknoparkında Ar-Ge Merkezi bulunan bir Türk teknoloji firması olarak öne çıkıyor.

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ADASTEC'in geliştirdiği sürücüsüz otobüslerin dünya çapında bu teknolojiyi kullanan ilk proje olduğunu belirtti.

Ayrıca, ADASTEC'in Avrupa'da Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde seviye-4 otonom-elektrikli otobüslerini uygulamaya geçirdiğini, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de ise yeni projeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.