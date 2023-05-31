Türk Mutfağı Tunceli’de tanıtıldı

Tunceli'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı.

Türk Mutfağı Tunceli’de tanıtıldı

AA

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Moğultay Mahallesi’ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı’nda program düzenlendi.

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Etkinliğe katılanlar stantları gezerek yemeklerin tarifi hakkında aşçılardan bilgi aldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kentin yöresel lezzetlerinden dövme çorbası, zerfeti kat kat, düğün çorbası, gaut, haşıl, babuko, kömbe, gulik çorbası, şir, bişi, dut tatlısı, mantar, ışkın kavurması, niyaz ve pekmez helvasının tadına baktı.

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Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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