Türk öğrencilerin kayıtları durduruldu. MEB duyurdu

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Türk öğrencilerin kayıtları durduruldu. MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa'da Türk öğrencilere yönelik eğitim veren Pierre Loti ve Charles De Gaulle okullarında yeni öğrenci kayıtlarını durdurduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yasal statüsü bulunmayan ve Türk öğrenci kabul eden Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarıyla ilgili önemli adımlar attı. Bu okullara yeni Türk öğrenci kayıtlarının yapılmayacağı ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla ara sınıflara nakil öğrenci kabul edilmeyeceği bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR KAYITLAR DURDURULDU

Bakanlık, bu okullara yönelik uluslararası bir eğitim iş birliği anlaşmasının sağlanması beklenene dek yeni öğrenci kayıtlarının durdurulduğunu duyurdu. Bu uygulama, özellikle ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarını kapsayacak. Ocak 2024'ten itibaren bu okullara kayıt yapılamayacak.

MEVCUT ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Ocak 2024 itibarıyla, bu okullarda eğitim gören Türk öğrencilerin listesi ve okul bilgileri, Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak. Bu süreç, 2024-2025 ders yılı başlamadan önce tamamlanacak.

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