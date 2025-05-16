Türk piyanist ve Yunan klarnetçi Atina’yı büyüledi

Türkiye ve Yunanistan Kültür Bakanlıklarının desteklediği, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) katkıda bulunduğu etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirdi.

Atina’daki YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, etkinlikte kültür ve sanatın insanları birleştirme gücüne vurgu yaparak, “Son yıllarda kültür ve sanata daha çok önem veriyoruz çünkü insanları yakınlaştıran en güçlü unsurun kültür olduğuna inanıyoruz.” dedi. Aliy, bu konserin Yunanistan’daki ilk etkinlikleri olduğunu ve benzer organizasyonların süreceğini belirtti.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, açılış konuşmasında, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son iki yılda olumlu bir ivme yakalandığını ifade ederek, “Fikir ayrılıklarımıza rağmen ortak hedefimiz, her iki halkın yararı için ilişkilerimizi her alanda geliştirmektir. Kültür, bu çabanın önemli bir unsurudur.” dedi.

Nazlı Hacıalioğlu, sahnede olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyerek, “Müzik, evrensel bir dil olarak insanları birleştiriyor ve bu akşam bunu derinden hissettik” dedi.

Vasilopulos ise, “Türkiye’den değerli dostlarım var. Bu tür etkinlikler, bağlarımızı daha da güçlendiriyor” diye konuştu.