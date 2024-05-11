Türk Silahlı Kuvvetleri dünyaya meydan okudu

EFES 2024 tatbikatları çerçevesinde organize edilen ve ilk bölümü başarıyla gerçekleştirilen tatbikat serisinin Deniz Kurdu-2/2024 adı verilen ikinci ayağı 9 Mayıs’ta başladı. Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Körfezi bölgelerinde icra edilecek ve 30 Mayıs’a kadar sürecek tatbikata 49 ülke katıldı.

Sözlerine Dünyanın büyük bir hesaplaşmaya yöneldiği bir dönemde gözlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çevrildiği iddiasıyla başlayan Zentürk, Deniz Kurdu-2/2024 Tatbikatı hakkında “Türkiye'nin gerçek anlamıyla küresel bir kimlikle dosta sevinç, düşmanda kaygı uyandıracak bir süreç yaşadığını göstermesi bakımından önemli” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli özelliğinin yerli ve milli savunma sanayisinin ürünü olan İHA ve SİHA'ları bir süper güç konsepti içinde kullanması olduğunu belirten Zentürk, bu özelliğin 2020 Libya, 2016 Suriye ve Irak, 2020 İkinci Karabağ harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne stratejik üstünlük sağladığını söyledi.

Deniz Kurdu 2 tatbikatında 7 tane SİDA’nın yani silahlı insansız deniz aracının da kullanılmasının altını çizen Zentürk, tatbikatta kullanılacak Marlin İda’nın ilk defa envantere girdiğini hatırlattı. Zentürk, SİDA hakkında “Bu tatbikatta kullanılacak ve böylece Türkiye, havada robot sistemleri kullandığı gibi denizde de robot sistemleri, kendi savaş harekatlarının ayrılmaz bir parçası yapma kararlılığını göstermiş olacak” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem Efes 2024, hem de Deniz Kurdu 2 tatbikatlarıyla batılı güçlere önemli bir mesaj verdiğini bildiren Zentürk, “Siz benim hava ve deniz kuvvetlerimde FETÖ'yü kullanarak Ergenekon, Balyoz gibi saçma sapan mahkemelerle tırnaklarımı sökmeye çalıştınız ve sakalımı kesmeye çalıştınız ama bileğimi kesemediniz. Bak ben geliyorum bu o. Bunun manası o” diye konuştu.