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Türk Silahlı Kuvvetleri iki ambulans uçağı deprem bölgesine yolladı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye iki ambulans uçak yolladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:33
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Türk Silahlı Kuvvetleri iki ambulans uçağı deprem bölgesine yolladı

Türk Silahlı Kuvvetleri iki ambulans uçağı deprem bölgesine yolladı
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Kahramanmaraş Pazarcı'da sabah 04.17'de meydana gelen 7,4'lü depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri iki ambulans uçağını bölgeye intikal ettirdi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti"

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