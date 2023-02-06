Türk Silahlı Kuvvetleri iki ambulans uçağı deprem bölgesine yolladı

Kahramanmaraş Pazarcı'da sabah 04.17'de meydana gelen 7,4'lü depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri iki ambulans uçağını bölgeye intikal ettirdi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti"