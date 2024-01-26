Türk şirket metaverse alanında unicorn olmayı hedefliyor

Güncel araştırmalar, metaverse’ün 2030’a kadar 700 ila 900 milyar dolar arasında bir pazar büyüklüğüne ulaşacağını gösterse de, teknolojinin ölçeklenebilmesi için en az 5 yıla ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.

Metaverse teknolojisi, 2023’te yapay zeka rüzgarının etkisiyle beklediği ilgiyi göremese de, 2024 itibarıyla iş dünyasının gündeminde yeniden yerini aldı. Araştırma ve danışmanlık şirketi Bain & Company tarafından yürütülen tahminler, metaverse pazarının 2030’a kadar 700 ila 900 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını gösterdi. Yeni bir internet ve etkileşim biçimini tanımlayan metaverse teknolojisinin potansiyeline inanan ve 2017'den bu yana artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve metaverse teknolojileri geliştiren Ovesis, 2024 itibarıyla Türkiye’deki şirketleri sanal evrene taşıyacak platformu için çalışmaya başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Ovesis CEO’su Eser Memişoğlu, “Metaverse, sürükleyici oyun ve deneyim platformlarıyla ulaştığı yüksek kullanıcı sayılarının etkisiyle 2022’de kazandığı popülariteyi geçtiğimiz yıl kaybetmiş olsa da, gerçek dünya senaryoları ortaya çıktıkça yeniden önem kazanacak. Ovesis, Web3 ve metaverse teknolojilerine adım atma konusunda zorlanan şirketler için kolay anlaşılır ve entegre çözümler sunuyor. Özellikle yayında olan Ovesar projesiyle web sitelerine 2 kolay adımda artırılmış gerçeklik desteği veriyor” dedi.

“Metaverse’ün ölçeklenmesi için 5-10 yıla ihtiyaç var”

Söz konusu araştırmada, metaverse teknolojisinin gelişim süreci, akıllı telefonlar, oyun konsolları, kişisel bilgisayarlar gibi dönemine göre yeni ve benzersiz sayılan teknolojilerin gelişim süreci karşılaştırıldı. Buna göre, metaverse’ün ölçeklenmesinin 5 ila 10 yıl alabileceği öngörüldü. Öte yandan, şirketlerin metaverse’le tanışmak için bu ölçeklenme sürecini beklemesinin, çok geç olabileceği kaydedildi. Yeni teknolojilerin kullanım alanlarının anlaşılmasının, o teknolojiye dair bir kavramsal çerçeve oluşmasının zaman aldığını kaydeden Eser Memişoğlu, “Ovesis olarak 2017’den bu yana AR Mağaza, VR Spor, VR Fuar, VR Konser gibi farklı çözümleri geliştirdik. Bu çözümler, özellikle e-ticaretin son yıllarda yakaladığı ivmenin de etkisiyle, pek çok işletmenin kullanıcı odaklı alışveriş deneyimleri sunmasını sağladı. İnternet sitelerini Ovesis çözümleriyle üç boyutlu bir sanal mağazaya çeviren işletmeler, sanal dünyanın gerçeğe yakın sürükleyici deneyimlerle konser, fuar, spor karşılaşması gibi etkinliklerde de kullanılabileceğini, üstelik bunun için kendi altyapılarının yeterli olduğunu, büyük ölçekli yatırımlar yapmaya gerek olmadığını keşfetti” ifadelerini kullandı.

2017’den bu yana bu alanda faaliyet gösteriyor

Aynı zamanda Türkiye Metaverse Platformu'nun da kurucularından olan Eser Memişoğlu, “Meta, 2016’da Oculus VR gözlüğünü duyurduktan sonra, dünyanın sanal gerçeklik tabanlı ilk fuar alanı VR Fuar çözümümüzü geliştirdik. Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Fuarı SAHA Expo kapsamında da kullanılan VR Fuar’ı VR Spor ve VR Konser gibi çözümlerimiz izledi. 2017’den bu yana metaverse’te alışveriş ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Bu yolculuğumuz, bugüne kadar yapılmış en güçlü meta evren olan Ovesis Metaverse ile devam ediyor. Mobil cihazlardan, webden ve sanal gerçeklik donanımlarından yararlanılarak, tüm platformlarda erişilebilen Ovesis Metaverse, yepyeni bir sosyalleşme, eğlenme, alışveriş ve ticaret deneyimi sunacak. Kurumsal ihtiyaçlar için özelleştirilebilen, endüstri özelinde uygulamalarla sektörlere uyarlanabilen teknolojilerimiz, Türkiye’yi bir metaverse ülkesi yapacak” diye konuştu.

Türkiye’yi metaverse ekonomisine dönüştürmeyi hedefliyor

Bugüne dek yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla metaverse teknolojisinin temellerini öğrendiklerini ve Türkiye’de metaverse’ün ölçeklenen bir teknoloji olabilmesi için çalıştıklarını kaydeden Ovesis Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kuzey Çağdaş Eroğlu ise değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, metaverse ekonomisine önem veriyor ve bunu bir ülke politikasına dönüştürüyor. Biz de bu teknolojiye olan inancımızla hem yazılımcı geliştirmek üzere yatırım yaptık, hem de özel şirketleri ve üniversiteleri metaverse kavramıyla tanıştırdık. Şimdi, AR/VR ve metaverse sektörlerindeki bilgi ve deneyimimizle unicorn olma yolculuğuna çıktık. Bu hedefi münferit bir hedeften ziyade, toplumsal bir görev olarak görüyoruz. ‘Meta Dünyadaki Pazaryeriniz’ mottosuyla faaliyet gösteren Ovesis’in esas amacı, Türkiye’yi bir metaverse ekonomisine dönüştürmek, metaverse evreninde başarıya ulaşabilecek, unicorn olabilecek iş modelleri ve bu iş modellerini hayata geçirebilecek iş insanları yetiştirmek.”