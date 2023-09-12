Türk siyasetinin bilge ismi Besim Tibuk: Coğrafya kader değildir, kader akıldır

Türk siyasetinin en renkli ve en dobra ismi olan Besim Tibuk, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Program boyunca kendine has üslubundan taviz vermeyen Tibuk izleyenleri ekrana bağladı.

Türk siyasetinin bilge ismi Besim Tibuk: Coğrafya kader değildir, kader akıldır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın YouTube kanalından yayınlanan Bi’ Kahve programının 11. bölümünde konuk Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen programda liberalizm, özelleştirmeler, özgürlükler, ekonomi ve seçim sonuçları gibi konular üzerine konuşuldu. Program boyunca kendine has üslubundan taviz vermedi.

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Samimi geçen sohbette Besim Tibuk’un öne çıkan başlıkları ise şöyle oldu:

ÖZGÜRLÜKÇÜ POLİTİKALAR VE SOSYAL DEVLET

Babacan’ın sorduğu “Özgürlükçü politikalarla insan perspektifini nasıl bir araya getirmemiz gerekiyor?” sorusunu Tibuk: “Bu çok tartışmalı bir konu. Ben sosyal devlete karşıyım ama bu demek değildir ki fakir fukarayı yüz üstü bırakacaksın. Eğitimde devlet burs verebilir, hastanede tedavi imkanı sağlayabilir; ama doğrudan işletme yapmayacak. İşletmeyi sen yapmayacaksın, rekabet içindeki yerli-yabancı firmalar gelecek, onlar yapacak. Sizin bakanlıktan gelen müthiş bir birikiminiz var, bu işletmelerde rekabet yoksa iyi netice alamazsın.” sözleriyle yanıtladı.

“ORTA SAĞIN HÜRRİYETÇİ PARTİSİ SİZİN PARTİNİZDİR”

DEVA Partisi’ni beğendiğini ve takip ettiğini söyleyen Tibuk: “Orta sağdaki hürriyetçi, serbestiyetçi parti sizin partiniz olabilir. Onun için ANAP’tan, DYP’den kopup başka partilere gidenlerin sizde birleşmesi lazım” dedi.

“ALTILI MASA GÜZEL BİR SEÇİM ÇALIŞMASI YAPTI”

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesini yapan Tibuk “Son seçimde hiçbiriniz hata yapmadınız. Kılıçdaroğlu da Altılı Masa da, hepsi güzeldi. Ufak tefek şeyler tabii çıkacak, ayrı ayrı parti liderisiniz. Altılı masanın hiçbir kabahati yok, güzel de bir seçim çalışması yaptınız” dedi.

“COĞRAFYA DEĞİL, AKIL KADERDİR”

Besim Tibuk’un programın sonuna doğru dile getirdiği “Coğrafya kader değildir, kader akıldır. İsviçre akıllı idareyle dünyanın en zengin ülkesi oldu. Onun için coğrafya kader değildir” sözlerine Babacan şöyle yanıt verdi, “Bazen zor coğrafya insanı daha çalışkan hale getirir.”

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