Türk spikerin bağırmaktan dili tutuldu. Sen herkesten daha Türk'sün Vargas

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk spikerin bağırmaktan dili tutuldu. Sen herkesten daha Türk'sün Vargas

Torpilli voleybolcunun 'Kübalı' diye istemediği Vargas uçak gibi yükseldi. Türk spikerin bağırmaktan dili tutuldu. İşte Vargas'ın çivi çaktığı an...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında muhteşem bir geri dönüş yaparak Hollanda'yı 3-2 yendi.

TUTUK BAŞLADIK
Filenin Sultanları, mücadeleye istediği gibi başlayamadı ve ilk seti 25-19 kaybetti.

İkinci sette de istediğini bulamayan Ay-yıldızlılar, ikinci setten de 25-19 mağlup ayrıldı.

Üçüncü sette 25-22 galip gelen milliler, pes etmedi ve dördüncü seti de 25-22 kazandı.

ALTIN SETTE KAZANDIK
Türkiye, altın sete taşıdığı oyunu da 15-13 kazandı ve Hollanda'yı dize getirmeyi başardı.

MELİSSA VARGAS ÇİVİ GİBİ ÇAKTI
A Milli Takımımızın yıldızı Melissa Vargas, Hollanda karşısında attığı 30 sayıyla yıldızlaştı.

Altın sette 15. sayıyı getiren ve kazanmamızı sağlayan sayıyı da Vargas attı.

Mücadelenin spikeri, Vargas'ın sayısından sonra müthiş bir sevinç yaşadı ve bağırmaktan sesi kısıldı.

Bağırmaktan adeta dilini yuttu.

İLKİN AYDIN 'TAKIMDA TÜRK OLMALI' DEMİŞTİ
Paris'e götürülen Tuğba Şenoğlu yerine kadroya alınan İlkin Aydın, mücadeleyi sayı atamadan tamamladı.

Taraftarların 'torpille' milli takıma alındığını ifade edilen İlkin Aydın, Melissa Vargas için yaptığı açıklamayla gündem olmuş, büyük tepki çekmişti.

İlkin Aydın Vargas için, ''El ele tutuşup İstiklal Marşı okuyabileceğim bir sporcu olması benim şahsi fikrim. Takımımda bir Kübalı değil, bir Türk vatandaşı görmek benim daha çok hoşuma gider.'' demişti.

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