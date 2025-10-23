Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada kendisini "Alternatif Tıp Manevi Hekim" olarak tanıtan ve hekim olmamasına karşın çeşitli hastalıklara yönelik "tedavi" uyguladığı iddia edilen Seyda Osman Özdemir hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere tıbbi müdahaleler, kişinin yaşam hakkını ve vücut bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren ve risk barındıran faaliyetlerdir. Bu nedenle, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu çeşitli koşullarla bağlanmıştır. Bu koşulların başında tıbbi müdahalenin yetkili hekim tarafından yapılması gelmektedir."