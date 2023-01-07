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TTB’den sahte kanser ilacı açıklaması

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye’de de löseminin son aşamasında kullanılan ‘İclusig’ adlı ilacın sahte çıkması konusunda açıklama yaptı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:33
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Türk Tabipleri Birliği’nden sahte kanser ilacı açıklaması

TTB’den sahte kanser ilacı açıklaması
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), kan kanseri ilacı olarak sunulan ‘İclusig’ adlı ilacın basit bir ağrı kesici olduğu iddiası üzerinden bir açıklama yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Bu iddialar sonucunda,  ilaçların kamu tarafından üretilmesi talebimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İlaçların kamu tarafından üretilmesi taleplerinin hatırlatıldığı açıklamada “ilaçların kamu tarafından üretilmesi talebimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Halkın sağlığı ile oynayan sahte ilaç skandalı ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar araştırılmalı ve sorumlular yargılanmalıdır” sözleri kullanıldı.

Söz konusu ilaçla ilgili “SGK’nin gereken araştırmayı yapmadığı görülmektedir” diyen TTB, “Nitekim ilaç firmasının başvurduğu İsviçre İlaç Denetim Kurumu'nun (SWISSMEDIC) yaptığı analiz sonucunda ilaçların içinde ağrı kesici etken maddesi olduğu ortaya çıkmış, ancak SGK ilaçlarla ilgili analizinde, "Çıkan veriye göre var olan değerlere uygun, ilaçlar sahte değil" cümlesine yer vermiştir. Sağlık Bakanlığı bu durum üzerine müfettiş tayin ederek konuyu araştırmış, ancak müfettişe analiz raporları sunulmamıştır” denildi.

İlaç tedarikindeki sorunların devam ettiğini belirten TTB, “İlaç temininde yaşanan sorunlar, halk sağlığını tehdit eden başka sonuçlara da neden olmaktadır. Bunların başında da, yurttaşlarına ilaç temin etmekle görevli kurumların yurtdışından temin edilmesi gereken ilaçları, yasal olmayan şekilde satın alması yer almaktadır. Bu ilaçların güvenliği konusunda ciddi kaygılar mevcuttur” ifadelerine yer verdi.

Analiz raporlarına ulaşamayan müfettişin cumhuriyet başsavcılığına başvurarak ilaçları temin edebildiğini vurgulayan TTB, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yapılan incelemelerde 3-4 bin euroya satılan ilaçların içerisine ham maddesi 1-2 TL'lik olan ilaçlar ilave edilerek devlete satıldığı söylendi.

“İLAÇ TEMİN ETMEKLE GÖREVLİ KURUMLAR KAMUYU BÜYÜK ZARARA UĞRATTI”

TTB’den yapılan açıklamanın devamında sahte ilaçla ilgili iddiaların araştırılması ve kamuoyunun aydınlatılması istenerek şu ifadelere yer verildi:

“SGK’nin bu ilaç için tedarikçi ecza depolarına 26 milyon TL, Türk Eczacıları Birliği ise 508.200 avro ödediği tespit edilmiştir. Yurtdışından temin edilen ilaç için ecza deposu sahipleri ve bazı bürokratların işbirliği yaptığı, mevzuata aykırı işlemler olduğunu ve bunların müfettiş raporlarında yer almasına rağmen hâlâ herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Dolayısıyla vatandaşların sağlıklı olması için ilaç temin etmekle görevli kurumların kamuyu büyük zarara uğrattığı görülmektedir.

Bu iddialar sonucunda, ilaçların kamu tarafından üretilmesi talebimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Halkın sağlığı ile oynayan sahte ilaç skandalı ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar araştırılmalı ve sorumlular yargılanmalıdır. Hiçbir şey yaşam mücadelesi veren insanların canından daha önemli değildir. Sağlık Bakanlığı ile ilgili adli ve idari birimleri, bu vahim iddiaları ivedilikle araştırmaya, kimlere uzanırsa uzansın sorumluları açığa çıkarmaya ve sahte içerikte ilaçların kullandırıldığı hastalara/yakınlarına tazminat ödemeye davet ediyoruz.”

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