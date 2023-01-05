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Yunanistan'dan Türk teknesine taciz ateşi. Anında karşılık verildi

Türk balıkçı tekneleri Yunanistan tarafından taciz edildi. Sahil Güvenlik ekipleri olaya anında müdahale ederek gerekli yanıtı verdi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:58
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Türk teknesine Yunanistan tarafından açılan taciz ateşine anında karşılık verildi

Yunanistan'dan Türk teknesine taciz ateşi. Anında karşılık verildi
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Ege Denizi'nde balıkçılık faaliyetinde bulunan Türk balıkçı tekneleri Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri olaya anında müdahale ederek Yunan güçlerine gerekli yanıtı verdi.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.

 

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