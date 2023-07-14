Türk tekstil devi fabrikasını kapatıyor. Dünyaca ünlü markalara da üretim yapıyordu

Karar'da yer alan haberi göre, Türk tekstil firmaları dünya pazarında önemli yatırımlarda bulunurken gelen son haber herkesi şoke etti. Dünya genelinde önemli yatırımları olan ve 13 yıl önce Sırbistan’a ilk giden Türk tekstil şirketi olan Jeanci, ülkedeki üretimlerine son verme kararı aldı. 700 kişiye istihdam sağlayan Jeanci'nin, Sırbistan'dan çekilme kararı ülkede şok etkisi yarattı.

2010 yılında ilk Türk hazır giyim ve tekstil yatırımcısı olarak Sırbistan’ın yolunu açan Jeanci Tekstil, Leskovac şehrinde 2010 yılında üretim için temel atmıştı.

13 YIL SONRA ÜLKEDEN AYRILIYOR

Jeanci, 13 yılın ardından Sırbistan için önemli bir karar aldı ve üretimi durdurdu. 700 çalışana istihdam sağlayan Jeanci yönetimi, çalışanlara bir mektup gönderdi. Mektupta pandemi süreciyle bir kriz sürecine girdikleri, bu krizi atlatamadıkları ve kayıpları karşılayamadıklarını çalışanlara bildirildi.

Jeanci, Türk tekstil üreticileri açısından Sırbistan’ı Avrupa’daki üssü haline getirmişti. Onun kapanması hem yerel halk açısından hem de şirketin kendisi ve diğer Türk firmalar için olumsuz bir durum. Jeanci, dünya devleri Cavalli, Fearre ve Versace gibi ünlü markalar için de üretim yapıyordu.