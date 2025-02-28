Türk tekstil devi iflas etti. Bayram üzeri işsiz kaldılar

Türkiye tekstil sektöründe bir dev daha iflas etti. Sunrise Design, artan maliyetler ve enflasyon baskısı nedeniyle kepenk kapattı. Onlarca çalışan bayram öncesi işsiz kalırken, mahkeme iflas kararını açıkladı.

İstanbul’da 2019 yılında kurulan ve kısa sürede adını duyuran hazır giyim markası Sunrise Design, ekonomik kriz ve yükselen maliyetler nedeniyle iflas etti. Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerinde uzmanlaşan firma, Ramazan Bayramı öncesinde kepenk kapatırken, çalışanlar işsiz kaldı.

KONKORDATO SONUÇSUZ KALDI

Şirket, mali zorluklar karşısında geçen yıl konkordato talebinde bulunmuş, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 24 Mayıs 2024'te geçici mühlet kararı almıştı. Ancak sürecin uzatılmasına rağmen şirketin borçlarını ödeyemeyeceği anlaşılınca iflas kararı verildi. Mahkeme, geçici mühletin kaldırılmasına ve konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine hükmetti.

ÇOK SAYIDA SERTİFİKASI VARDI

Sunrise Design, kaliteli, trend ve sürdürülebilir ürünleriyle biliniyordu. İstanbul Sultangazi’deki merkez ofis ve üretim tesisinde uluslararası standartlarda üretim yapan firma, ISO, GRS, GOTS ve OEKO-TEX sertifikalarına sahipti.

Sektör temsilcileri, üretim maliyetlerinin kontrol altına alınmaması halinde daha fazla firmanın iflas edebileceği konusunda uyarılar yapıyor.