Türk tekstil devi iflas etti! Onlarca çalışan işsiz kalacak…

Türkiye’de Kırklareli’nde bulunan tekstil devi Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti.

5 Mayıs 2025 tarihinde Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada şirketin iflas isteği resmi olarak reddedildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede Fabrilla'nın mevcut borçlarını çevirebilecek ekonomik güce sahip olmadığına kanaat getirdi.

RESMEN İFLAS ETTİ

Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 5 Mayıs 2025 tarihinde görülen davada, şirketin konkordato talebi resmi olarak reddedildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede Fabrilla'nın mevcut borçlarını çevirebilecek ekonomik güce sahip olmadığına hükmetti. Kararla birlikte şirketin geçici mühlet kararları ve uygulanan tüm koruma tedbirleri iptal edildi. Mahkeme, saat 14.48 itibarıyla Fabrilla Tekstil’in resmen iflas ettiğini açıkladı.

ÇALIŞANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

LinkedIn’da yer alan bilgide ise şirkette 50 ile 150 çalışan bulunuyor. İflas sonrası onlarca çalışanda işsiz kalacak. Kırklareli Ticaret Sicili’nde 6179 numarasıyla kayıtlı olan şirketin bu kararla birlikte ticari faaliyetlerine ve üretim süreçlerine kalıcı olarak son verildi. Fabrilla’nın iflası, hem sektörde hem de bölge ekonomisinde ciddi yara bırakacağı ise belirtiliyor.