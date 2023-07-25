Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Zara'ya da üretim yapıyor

Aralarında Zara’nın da olduğu dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan tekstil devi 4 şirketi için konkordato istedi. Mahkeme, hem 4 şirketi hem de grubun patronunu hacizlere karşı korumaya aldı.

Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Zara'ya da üretim yapıyor

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin özel haberine göre, mali sıkıntıya giren şirket veya gruplar için bir tür ‘kurtuluş’ imkânı sunan konkordatoya bu kez önde gelen tekstil gruplarından biri başvurdu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada konkordato talebinde bulunan şirketler Chan Design Tekstil Yıkama Pazarlama AŞ, Chan Pazarlama San. AŞ, İndigo Pazarlama San. Tic. AŞ ve AŞ İndigo White Tekstil Konfeksiyon Pazarlama AŞ şirketler ile bu şirketlerin sahibi Özgenç Özenç oldu.

500 milyona yakın borçla konkordato isteyen grubun patronu aynı zamanda Merter Platformu’nun başkanıydı. Şirket avukatı ise, ekonomide yaşanan sorunların grubun mali yapısını etkilediğine işaret etti.

Konkordato talepli başvuruyu değerlendiren mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre içinde söz konusu şirketler ile anılan şirketlerin borçlarına kefil olan Özgenç Özenç’e karşı herhangi bir haciz işlemi yapılamayacak.

KOMİSERLERİN MAAŞI 35 BİN TL

Bu arada Özenç, bir ara Merter Platformu Başkanı olarak görev yapmıştı. Mahkeme, kararla birlikte 3 kişilik konkordato komiser heyeti atadı. Mahkeme, geçici komiserlere aylık 35’er bin TL ücret ödenmesine karar verdi.

Konkordato talep eden şirketler, ağırlıklı olarak yurtdışına yönelik üretim yapıyor. Grubun üretim yaptığı dünyaca önde gelen markalar arasında İspanyol Zara da bulunuyor. Grubunun birçok üretim tesisi bulunuyor.

Grup adına konkordato davasını açan Av. Hamdi Say, “Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler şirketleri olumsuz etkiledi” dedi.

Say, döviz kurunun uzun süre sabit bir seyir izlemesinin de şirketleri zora soktuğuna işaret ederek “Ancak grup oldukça güçlü. Bu süreci de başarı ile atlatacaktır. Kurda son zamanlarda yaşanan yükseliş de bu süreci olumlu etkileyeme başladı” ifadelerini kullandı.

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