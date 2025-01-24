Türk tekstil devi iflastan kurtuldu. Mango, Puma, Defacto, Diesel gibi markalarla çalışıyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk tekstil devi iflastan kurtuldu. Mango, Puma, Defacto, Diesel gibi markalarla çalışıyordu

Türkiye’nin ilk fermuar imalat şirketi olarak 49 yıl önce İstanbul’da kurulan Titbas Tekstil'in konkordato talebini mahkeme reddetti. Mango, İnditex, Primark, Target, Puma, H&M, Defacto ve Diesel gibi glabal markalarla çılışan dev şirket yüzlerce kişiyi istihdam sağlıyor.

Türk tekstil devi Titbaş Tekstil, 2020’de başlattığı konkordato sürecini mahkeme kararıyla sonlandırarak iflastan kurtuldu. Firma, dünya çapında fermuar üretiminde önemli bir oyuncu.

Dünyaca ünlü markalara fermuar tedarik eden Titbaş Tekstil, 2020 yılında konkordato ilan etmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, firmanın konkordato talebini reddetti ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için alınan koruma tedbirlerini kaldırdı.

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Mahkeme, aynı zamanda konkordato komiser heyeti ve kayyımın görevine de son verdi. Bu karar, firmanın yeniden ekonomik faaliyetlerine devam edebilmesi adına önemli bir dönüm noktası oldu.

1976 yılında kurulan Titbaş Tekstil, Mango, H&M, Puma, Primark, Target, İnditex, Defacto ve Diesel gibi büyük markalarla işbirliği yaparak sektörde kendine sağlam bir yer edinmişti.

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Şirket, yıllık 20 milyon metre fermuar üretimi ile dünya çapında önemli bir üretici konumunda. Firmanın 7 bin metrekarelik fabrikasında metal, kemik, naylon fermuarlar ve çeşitli aksesuarlar üretiliyor.

Titbaş Tekstil’in mahkemeden çıkan bu olumlu kararla birlikte ticari faaliyetlerini devam ettirmesi bekleniyor. Şirketin yeniden üretime hız vermesi, global tekstil sektöründeki güçlü tedarik zincirinin devamlılığını da sağlayacak. Mahkemenin verdiği karar, firmanın uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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