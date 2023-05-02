Türk Telekom tarih yazmak istiyor

Türk Telekom kaptanı Semih Erden 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanyol Gran Canaria ile oynayacakları maçı kazanarak kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

Türk Telekom tarih yazmak istiyor

Editör: Ufuk Cingöz

Gran Canaria ile deplasmanı öncesi iddialı konuşan takım kaptanı Semih Erden, Gran Canaria mücadelesinin takım için çok önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Semih, "İstediğimiz gibi finale kadar gelebildik. Önümüzde bir maç kaldı. Gran Canaria bildiğimiz bir rakip. Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ülkemize bu kupayı getirmek istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Kaptan olarak, takımın enerjisi ve motivasyonunun yüksek olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GİDİYORUZ"

Oyunculardan Erkan Yılmaz ise İspanya yolculuğunun başlamasından itibaren yavaş yavaş heyecanlandıklarını vurgulayarak, "Bir hayalimiz var. İnşallah onu gerçekleştirmek ve kupayı kazanmak için oraya için gidiyoruz." diye konuştu.

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