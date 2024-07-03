Türk turistler ölümden kıl payı kurtuldu. Suudi Arabistan'da korku dolu anlar

Tatil yapmak için Mısır’a giden Türk turistler canlarını zor kurtardı. Mısır’da Club Reef Oteli’ne ait olan bir şirketle beraber dalış yapmak isteyen turistler Suudi Arabistan’a bağlı olan Tiran adası açıklarına gitti.

Türk turistlerinde aralarında olduğu 15 kişilik turist kafilesi dalış noktasına yaklaşan dalış teknesi bir anda tornistan (ani fren) yapınca ada açıklarındaki kayalıklara çarptı.

Teknenin su alması ile kaptan bir anda tekneyi terk etti, 15 kişilik ekip ise canlarını kurtarmak için can yelekleri olmadan denize atladı.

15 kişilik ekip içerisindeki Türk avukat başlarına gelenleri satır satır anlattı. Avukat Aleyna Tunç, dalış şirketi Shamandura Diving ile görüştüklerinde diğer dalış teknelerinden daha fazla para talep ettiklerini, bunun nedenini diğer turların tehlikeli, kendilerinin ise çok güvenli olduklarını ifade ederek:

“Dalış noktasına gideceğimiz tekneye bindiğimizde kaptanın tekneyi dengesiz ve çok süratlı kullanması üzerine kaptanı uyardık. Fakat bizi dikkate almadı. Kaptanın dengesiz tavırları bizde, kendinde olmadığı şüphesi uyandırdı”

ANİ TORNİSTAN SONLARINI GETİRECEKTİ

Avukat Tunç, teknenin ani fren yapması ile kayaya çarptığını, teknenin ise sağa yattığını ve kaptanın köşkü terk ettiğini belirtti. Bu durumun kendilerini daha da korkuttuklarını açıklayan Tunç, “Arkadaşlarımla birlikte turistleri sakinleştirmeye çalışırken yardıma gelen ekibin ipinin yarısının kayada, yarısının ise suyun altında olduğu tekneyi kendi teknelerine bağlayarak çekmesi sonucu tekne daha fazla batmaya başladı. Kaptan bize atlama emri verdiğinde teknede sadece üç adet can yeleği vardı. Can yeleğimiz olmadan denize atlamak zorunda kaldık”

HASTANEYE BİLE GÖTÜRÜLMEDİLER

Avukat Tunç, kendilerini bir tur teknesinin kurtardıklarını ve 1.5 saat sonra karaya döndüklerinde kendilerini ambulansın bile karşılamadığını söyledi. Vücutlarında morluklar ve hasarlar olduğunu ifade eden Tunç, yaşadıkları korkunç deneyim sonrasında dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.