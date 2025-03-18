Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi: 18 Mart Çanakkale Zaferi

Bugün, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü. Bu tarihi gün, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle unutlmuyor. Peki, 18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir?

TÜRK ULUSUNUN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNDE DÖNÜM NOKTASI

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebe olarak kayıtlara geçti. Bu savaş, Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olarak biliniyor. Savaşın başlangıcı 18 Mart 1915’te olmuş ve 9 Ocak 1916 tarihinde büyük bir zaferle sonuçlandı. Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olarak bilinir ve bu yıl 110. yıl dönümü kutlanıyor.

253 BİN KADAR TÜRK ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU

Çanakkale Savaşı’nın sonuçları arasında İngiltere’den 400 bin, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 500 bin ve Anzaklar ile beraber Fransa üzerinden 125 bin asker bu savaşa katıldığı aktarılıyor. Savaşın sonunda İtilaf Devletlerinden 250 bin kadar asker ölürken, Osmanlı Devleti’nde ise 253 bin kadar Türk asker şehit olmuştur.

TÜRK MİLLETİNİN DESTANSI DİRENİŞİ

Bu savaş, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkede ve dünyada ismini duyurarak güven sağladığı en önemli savaş olarak kayıtlarda yer alıyor. Çanakkale Zaferi, Osmanlı Devleti’nin batılı itilaf güçlerine karşı kazandığı büyük bir savunma zaferidir. 1914-1915 yılları arasında denizde ve 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda kara savaşları şeklinde gerçekleşen bu mücadele, Türk milletinin destansı direnişiyle sonuçlanmıştı.

İTİLAF GÜÇLERİNİN GELİBOLU’DAN ÇEKİLMESİYLE BİTMİŞTİ

İtilaf devletlerinin amacı, Çanakkale Boğazı ve İstanbul’u ele geçirerek Rusya’ya destek sağlamaktı. Fakat Osmanlı Ordusu’nun stratejik savunması ve Nusret Mayın Gemisi’nin başarılı mayın döşeme operasyonları sayesinde itilaf donanması ağır kayıplar vermiş ve deniz saldırılarından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Kara savaşlarında da Osmanlı Ordusu ve Türk milletinin kararlı mücadelesi, itilaf güçlerinin Gelibolu’dan çekilmesiyle bitmişti.

18 MART NEDEN ÖNEMLİDİR?

18 Mart, Türk tarihi için büyük bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüdür. Bu tarih, Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf devletlerine karşı kazandığı büyük bir savunma zaferi olarak biliniyor. Çanakkale Savaşı, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği kahramanca direnişin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli örneklerinden biridir.

Çanakkale Zaferi’nin önemi, sadece askeri bir başarı olmanın ötesinde…

Bu zafer:

• Anadolu topraklarının ve boğazların Türk hâkimiyetinde kalmasını sağlamış,

• Dünya Savaşı’nın gidişatını etkilemiş,

• Çarlık Rusya’nın çöküşünü hızlandırmış,

• Türk milletinin azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiş,

• Milli birlik ve bağımsızlık ruhunu pekiştirmiş,

• Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli liderlerin öne çıkmasına zemin hazırlamıştır.