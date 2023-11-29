Türk un devinden Amerika hamlesi. Ünlü firmaya ortak oldular

Türkiye'deki un sektörünün önemli oyuncularından Söke Un'dan Amerika çıkarması...Yurt dışında büyüme kararı alan un firması Amerikan pazarına giriyor.

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Amerika'nın önde gelen gıda üreticilerinden Rudi's'in yüzde 12,65 hissesini satın almak üzere anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Rudi's ile Söke Un glutensiz pazarında büyümeye çalışacaklar.

2023'ün il yarısında 1 Milyor 911 milyon liralık satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Ulusoy, geçen yıla göre hasılatta yüzde 101'lik artış olduğunu net karda ise 176 milyon liraya ulaştıklarını kaydetti.

Un firmasının yeni hedefleri arasında ABD'deki yatırımları dışında yenilebilir enerji ve çocuk oyun hamurunda da yatırım yapmak var. Ulusoy, Konya'da 11.000 kW'lik güneş enerji santrali ile Söke'nin yıllık 16 milyon kW'lik enerjisinin karşılamayı planlıyor.