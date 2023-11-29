Türk un devinden Amerika hamlesi. Ünlü firmaya ortak oldular

Türkiye'nin önde gelen un üreticilerinden Söke un yurt dışına açılıyor. Firma, Amerika'nın önde gelen unlu mamuller üreticisi Rudi's'e ortak oldu.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Türk un devinden Amerika hamlesi. Ünlü firmaya ortak oldular

Türkiye'deki un sektörünün önemli oyuncularından Söke Un'dan Amerika çıkarması...Yurt dışında büyüme kararı alan un firması Amerikan pazarına giriyor.

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Amerika'nın önde gelen gıda üreticilerinden Rudi's'in yüzde 12,65 hissesini satın almak üzere anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Rudi's ile Söke Un glutensiz pazarında büyümeye çalışacaklar.

2023'ün il yarısında 1 Milyor 911 milyon liralık satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Ulusoy, geçen yıla göre hasılatta yüzde 101'lik artış olduğunu net karda ise 176 milyon liraya ulaştıklarını kaydetti.

Un firmasının yeni hedefleri arasında ABD'deki yatırımları dışında yenilebilir enerji ve çocuk oyun hamurunda da yatırım yapmak var. Ulusoy, Konya'da 11.000 kW'lik güneş enerji santrali ile Söke'nin yıllık 16 milyon kW'lik enerjisinin karşılamayı planlıyor.

un-fabrikasi33334.jpg

İlgili Haberler
TÜPRAŞ’dan dev borçlanma. Yönetim kurulu karar aldı SPK'ya başvurdu
Akaryakıta 8-9 TL zam gelecek iddiası. Araçları otoparka çektirecek haber
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı Spor
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı Gündem
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler Keşfet
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi Spor
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü Magazin
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu Ekonomi
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu