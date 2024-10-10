Türk vatandaşları sınır dışı ediliyor. Türkiye yalanlamıştı. Almanya'dan açıklama geldi

Almanya'da bulunan fakat iltica başvuruları kabul edilmeyen Türk vatandaşları için sınır dışı çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. İki ülkenin nasıl hareket edeceği merak konusu iken Alman hükümetinden açıklama geldi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser dün Alman meclisinde milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına cevap verdi. "Türkiye'ye ilk uçuşların organize edilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz" diyen Faeser, "Eminin gelecek haftalarda bu konuda başarıya ulaştığımızı duyurabileceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE ANLAŞILDI İDDİASI

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Eylül ayı sonunda yaptığı bir haberde, Türkiye'nin ilk etapta 200 kişi olmak üzere haftada 500 Türk vatandaşının geri gönderilmesine onay verdiğini öne sürmüştü.

İçişleri Bakanı Faeser de bu haberin yayımlanmasından sonra gerçekleştirdiği bir açıklamada "Türkiye'ye geri göndermelerin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve Türkiye'nin Almanya'da ikamet izni bulunmayan vatandaşlarını daha hızlı bir şekilde geri kabul etmesi sonucuna ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE SINIR DIŞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Fakat Türk hükümeti, söz konusu haberi yalanlamıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir" açıklamasını yapmıştı.