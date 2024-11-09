Türk vatandaşları ülkeden kaçmak istiyor. Nedenleri say say bitmiyor…

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Suriye ve Afganistan'dan sonra Almanya'ya iltica başvurularında Türkler üçüncü sırada yer alıyor. Ekim ayında başvurunun yapıldığı ülkeler sıralamasında Türkiye 2 bin 726 başvuru ile ikinci sıra konumuna geldi.

Pek çok nedenden dolayı Türk vatandaşları, bulduğu fırsatta ülkeden kaçmak istiyor. Bu sayı ise Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından kanıtlandı. Eldeki verilerde ilk kez yapılan iltica başvurularının sayısı ise 199 bin 947 olarak tespit edildi. Geçen yıl Ocak-Ekim dönemindeki ilk kez yapılan iltica başvuru sayısı 267 bin oldu.

GÖÇ NEDENLERİNİ SAY SAY BİTMİYOR…

Geçmiş dönemlerde DW Türkçe'ye konuşan Ankara Üniversitesi SBF Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, iltica başvurularındaki artışa dikkat çekerek, bunun en temel nedenlerini sıraladı. Erdoğan’a göre ilk sırada ekonomideki adaletsizlik geliyor. İkinci faktör Türkiye'de liyakat sisteminin ortadan kalkması ve gençlerin Türkiye'de kariyer yapacaklarına olan inancının azalması olduğunu söyleyen Erdoğan, "Üçüncüsü, Türkiye'deki siyasi ortam, demokrasi ve özgürlükler alanında yaşanan sıkıntılar” dedi. Ayrıca pek çok uzman isim adalet sistemini de bunun içine dahil ediyor.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Başvurunun yapıldığı ülkeler sıralamasında, 27 bin 494 başvuru ile Türkiye, Suriye ve Afganistan'ın ardından üçüncü konumunda Ocak-Ekim döneminde Suriye'den toplam 68 bin 842, Afganistan'dan ise 32 bin 62 başvuru gerçekleşti.